Лондон, , 16:13 — REGNUM Нахождение британского премьер-министра Бориса Джонсона в больнице необходимо для проведения стандартных анализов, написал он 6 апреля в Twitter.

Комментируя свою госпитализацию, британский премьер-министр сказал, что лечь в больницу ему посоветовал его врач. Это нужно для сдачи «нескольких стандартных анализов», поскольку симптомы коронавируса ещё есть, отметил Джонсон.

Британский премьер-министр отметил, что настроение у него хорошее, он находится на связи «со своей командой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта выяснилось, что Джонсон заразился коронавирусом. В СМИ 6 апреля появились сообщения, что он в больнице проходит кислородную терапию.

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