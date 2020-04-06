Париж, , 16:04 — REGNUM В министерстве внутренних дел Франции заявили, что проверки со стороны полиции и жандармерии будут «намного строже», передает BFM TV.

«Мы должны избегать послаблений, этого желания выйти на улицу из-за хорошей погоды, каникул и приближающихся религиозных праздников», — заявила Камилла Шаз, пресс-секретарь министерства внутренних дел Франции.

Издание отмечает, что до объявления ужесточения контроля во Франции было проведено 1,4 млн проверок.

По ее словам, дети время от времени должны выходить на улицу, при условии, что они будут находиться в одном километре от дома, а прогулка будет длиться не более часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что страна столкнется с худшим экономическим спадом после окончания Второй мировой войны.

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