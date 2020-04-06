Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM В Петербурге необходимо развернуть 12 тыс. коек в больницах для лечения коронавируса. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства 6 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов призвал чиновников максимально контролировать граждан старше 65 лет, оказывать им всяческую поддержку, чтобы они не покидали своих квартир.

«Они больше всего подвержены и могут нам дать самое большое число заболеваний. Они могут занять все койки, поэтому их надо беречь», — подчеркнул Беглов.

В ближайшую неделю — максимум за 10 дней — в Петербурге должны появиться 5 тыс. 411 коек для лечения больных коронавирусом, сообщил градоначальник.

«До конца месяца мы должны развернуть 12 тысяч коек, оборудовать всем необходимым для приема коронавирусных больных. Такая задача — она непростая, сложная, боевая настоящая задача», — сказал Беглов.

По его мнению, по числу заболевших Петербург отстает от Москвы всего на три недели.

«Это еще не всё, это только начало, потому что у жителей еще есть деньги — оплачиваемые отпуска и многое другое. Но особо следите, чтоб не выходили. СМИ, «районки», местные газеты, объявления, реклама — везде. Цена беспечности — это жизнь», — сказал Беглов.

Напомним, в Петербурге за сутки выявлено 35 новых зараженных COVID-19, их общее количество достигло 226 человек. Три человека за время эпидемии скончались.

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