Москва, , 15:53 — REGNUM Грядет мир социальной неустойчивости, где Европа будет трофеем двух империй — Китая и США, а перед Россией встанет вопрос о преодолении ее фатальных уязвимостей, заявил политолог Дмитрий Евстафьев в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Грядущий мир — это мир социальной, прежде всего, неустойчивости. Это мир, где разрушены те социальные модели (в том числе и в Китае), по которым он развивался. В Китае очевидно совершенно, что экономический эксперимент… Они все экспериментируют, у них нет готовой модели развития в социальном плане, поэтому каждый пробует, что ему ближе. Соединенные Штаты — великий социальный эксперимент, превышающий по масштабам строительство Нового советского человека, я думаю, что и жертв там будет сравнимо в итоге», — заявил Евстафьев.

По его словам, США ничего не могут, кроме как залить всё деньгами и посмотреть, что из этого выйдет, особенно когда покупать на них будет нечего. Проблемы Великобритании столь же существенны, впрочем, что не отменяет серьезных проблем и в России.

«Во-первых — это неадекватная структура общества, во-вторых, это явные уязвимости в социальной связанности. Мы очень много говорим про пространственное развитие, про инфраструктурное развитие, но у нас же именно социальная связанность является той точкой, по которой бьют. Посмотрите эти дискуссии про судьбы малого и среднего бизнеса… Нам не нужно спешить, нам нужно посмотреть, чем эти великие эксперименты закончатся, и поговорить с оставшимися в живых», — продолжил политолог.

В новом мире Европа станет трофеем, за нее идет война между Китаем и США. Другими трофеями являются Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. У России же есть еще две уязвимости — это абсолютно уязвимый финансовый сектор и колоссально уязвимая информационная сфера.