Тирасполь, , 15:40 — REGNUM Россия оказала Приднестровью гуманитарную помощь для борьбы с пандемией нового типа коронавируса. Как заявил сегодня, 6 апреля, в ходе совещания оперативного штаба президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

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Он уточнил, что в республику прибыли 5 тыс. тестов на определение наличия в организме коронавируса.

«Присланные в качестве помощи из России тесты — высококачественные. Ответственным службам поручено обеспечить их сохранность и строжайший учёт», — заявил глава ПМР.

Также Красносельский подчеркнул, что в Приднестровье продолжаются работы по развёртыванию лаборатории для исследования проб биоматериалов потенциальных носителей коронавируса. Она разместится в лаборатории ВИЧ/СПИД, расположенной в помещении бывшего инфекционного отделения РКБ.

«На данный момент проводится организационная работа. Объект требует особой изоляции, фильтрации воздуха и многих других мер повышенной защиты», — заявил глава региона.

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Для тестового запуска и апробирования лаборатории будет приглашён специалист кишиневского медицинского центра, добавил Красносельский.

Как сообщало ИА REGNUM, до середины марта Приднестровье оставалось единственных государством в Европе, где не было выявлено случаев коронавируса. По состоянию на 4 апреля в республики CJVID-19 заболели свыше 40 граждан. Так, 43 случая заболевания COVID-19 было зафиксировано на территории Приднестровья, один случай — за пределами республики.

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