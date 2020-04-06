Москва, , 15:36 — REGNUM Мир мягкой силы подходит к концу, на носу большая война, заявил политолог Дмитрий Евстафьев в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам политолога, новая война становится неизбежной, потому что тот мир, с которым мы прощаемся на наших глазах, — это был мир мягкой силы. Но на новом этапе растет востребованность именно жесткой силы.

«Очевидно, что Соединенные Штаты готовят военную операцию по свержению Мадуро. Полтора года они пытались его сместить с помощью мягкой силы, с помощью различного рода политтехнологических инструментов… Посмотрите, что творится в Ормузском проливе, там уже нашпиговано все со всех сторон военной техникой… Фокусный конфликт уже назревает», — заявил политолог.