Кигали, , 15:30 — REGNUM Члены правительства Руанды и ряд других высших должностных лиц страны пожертвуют свои апрельские зарплаты на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом передает ВВС Great Lakes.

В заявлении канцелярии премьер-министра страны говорится, что другие чиновники, которые также откажутся от зарплаты ради борьбы с COVID-19 — руководители национальных компаний и высокопоставленные правительственные чиновники.

На сегодняшний день в восточноафриканской стране зарегистрировано 104 случая заболевания COVID-19, отмечают репортеры.

В рамках мер по борьбе с распространением коронавируса правительство ввело полный карантин до 19 апреля. Кроме того, власти начали раздавать продукты питания гражданам, которые обычно полагаются на свои ежедневные доходы и из-за введенных мер оказались лишены возможности работать.

На прошлой неделе Международный валютный фонд одобрил предоставление Руанде займа в размере 109 млн долларов США для борьбы с распространением коронавируса.

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