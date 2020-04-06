Минск, , 15:25 — REGNUM России передано более 90 тысяч записей о гражданах Белоруссии, в отношении которых действуют ограничения на выезд из республики. Об этом 4 апреля проинформировала в своём Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова (Chemodanova_MVD).

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Между двумя частями Союзного государства России и Белоруссии действуют соглашения, позволяющие формировать общую базу данных «невыездных». Ранее, после президентской кампании 2010 года белорусский лидер распорядился вносить в белорусскую базу данных «невыездных» граждан Белоруссии, к которым у него были претензии идеологического и политического характера. Белорусские оппозиционеры, требовавшие применения санкций к официальному Минску за фальсификацию выборов и подавление демократии при попытках выехать из постсоветской республики останавливались пограничниками под предлогами нахождения в соответствующих базах данных как уклоняющихся от призыва в армию, уплаты мифических алиментов и тому подобного.

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Позже власти Белоруссии объясняли внесение оппозиционеров в такие базы данных «ошибками» и «сбоями» в работе программного обеспечения. При этом у преследуемых властями Белоруссии оставался вариант выезда через территорию Российской Федерации, которым они охотно пользовались и выезжали в Евросоюз и на Украину.

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