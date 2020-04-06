Киев, , 15:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил полностью закрыть потребности аптек в медицинских масках. Об этом он заявил в ходе селекторного совещания с правительством, сообщила 6 апреля пресс-служба офиса президента Украины.

«Украина сейчас производит почти 900 тыс. масок в сутки. К тому же мы ещё импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки», — рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В ответ Зеленский потребовал собрать информацию о потребностях всех аптек и закупить достаточное количество масок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что на Украине достаточно хлеба, чтобы удовлетворить спрос даже при резком его скачке.

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