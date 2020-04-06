Ижевск, , 15:20 — REGNUM Минпромторг России намерен провести внутреннее расследование в связи с публикацией ряда СМИ об инциденте в аэропорту Ижевска, участником которого назван заместитель главы ведомства Дмитрий Овсянников.

Сообщалось, что из Ижевска замминистра собирался лететь в Москву. Когда он проходил через рамку металлоискателя, она несколько раз сработала, чиновника попросили показать билеты и документы, но он отказался, направившись к стойке регистрации, не предъявив необходимые документы и устроив скандал. Замминистра был задержан.

«Правовую оценку случившемуся даст суд, но, разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличием нарушение закона. Более того, оно, как и должность заместителя министра, налагает особую ответственность на государственного служащего за свои действия», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время соблюдать дополнительные ограничения важно как никогда. Поскольку именно эти меры должны помочь предотвратить распространение коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, в течение периода с 2016 по 2017 год Овсянников являлся исполняющим обязанности главы Севастополя, затем был назначен губернатором Севастополя. С 1993 по 2001 год работал в различных организациях Ижевска и Чайковского.