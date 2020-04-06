Цхинвал, , 15:11 — REGNUM Министерство иностранных дел Южной Осетии предупредило страны, с которыми установлены дипломатические отношения, о закрытии государственной границы. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

По данным МИД, пропускной пункт «Рук» был закрыт 5 апреля до 12 апреля включительно. Сообщается, что данная мера применяется для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, карантинные меры в Южной Осетии были введены с 28 марта, несмотря на то, что в республике не выявлены случаи заражения коронавирусом. Были запрещены массовые мероприятия, закрыты заведения общепита, объявлен карантин в школах. Пограничные посты на границе Грузии были закрыты в конце февраля, когда там появились первые сообщения о заболевших COVID-19.

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