Москва, , 14:55 — REGNUM Сроки голосования по поправкам к Конституции РФ по-прежнему не определены. Об этом заявил 6 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Новых сроков пока нет, заявил представитель Кремля, комментируя появившуюся в СМИ публикацию о том, что всероссийское голосование могут назначить на конец мая или начало июня текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможной датой голосования о поправках к Конституции РФ называлось 22 апреля. Однако в начале апреля президент РФ Владимир Путин объявил весь месяц нерабочим в связи с распространением коронавируса нового типа и необходимостью соблюдать самоизоляцию.

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