Дамаск, , 14:54 — REGNUM Сирийская арабская армия 5 апреля 2020 года нанесла удар по месту сбора боевиков в районе Джебель-Аз-Завия, который находится на юге провинции Идлиб. Обстрел был произведён в связи с тем, что исламисты отказались выйти из зоны безопасности у шоссе М4 (Алеппо-Дамаск).

Кроме этого, ударам подверглись позиции боевиков на юго-западе провинции Алеппо, где джихадисты в последнее время укрепляли свои передовые рубежи.

Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свои военные источники.

Российские самолёты-разведчики продолжают постоянное патрулирование на малой высоте на трассой М4 (Алеппо-Дамаск). До сих пор турецким и российским военным не удалось провести совместное патрулирование по данной автомагистрали по всему маршруту из-за блокирования движения боевиками.

Согласно достигнутым 5 марта 2020 года в Москве договорённостям, Турция должна вытеснить исламистские группировки с шоссе М4 и создать к югу и к северу от дороги зоны безопасности шириной в 6 километров. Первое патрулирование по всему маршруту протяжённостью чуть более 70 километров должно было пройти 15 марта.

Однако пока мероприятие проводится по сокращённой схеме: Анкара до сих пор не смогла гарантировать безопасный проезд в этом районе. Кстати, уже истёк и второй срок на урегулирование этого вопроса, Турция просила время до конца марта.

Следует заметить, что военная операция Сирийской арабской армии «Рассвет над Идлибом» началась 6 мая 2019 года, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Можно предположить, что и в этом, 2020 году, 6 мая может стартовать очередной этап наступательной операции официального Дамаска в этом регионе.