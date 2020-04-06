Бишкек, , 14:48 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о приостановке указа об увольнении военнослужащих срочной службы и служащих альтернативной службы, а также о призыве граждан на службу в Вооруженные силы страны в марте — мае 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что такое решение киргизстанский лидер принял по причине введения чрезвычайного положения в отдельных городах и районах из-за коронавируса, а также для того, чтобы снизить риски заражения военнослужащих вирусом COVID-19.

Жээнбеков рекомендовал правительству привести свои решения в соответствие с новым указом.

На какие сроки отложен призыв в армию в Киргизии, администрация президента не уточняет.

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