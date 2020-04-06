Москва, , 14:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как уточнили в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе израильской стороны 6 апреля.

Читайте также: За сутки в Израиле выявлено почти 600 новых случаев СOVID-19

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении администрации главы государства.

Отмечается, что лидеры двух стран выразили «взаимный настрой на укрепление координации в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции».

Также по теме: В Израиле число заразившихся коронавирусом превысило 4600 человек

Также Владимир Путин поздравил израильского премьер-министра с наступающим еврейским праздником Песах.

Как написал сам Нетаньяху в Twitter, разговор с президентом РФ был «тёплый». Обсуждалось сотрудничество в закупке медицинского оборудования и медицинских средств. Также. По словам премьер-министра, была достигнута договорённость разрешить сообщение между Россией и Израилем, чтобы граждане обеих стран могли вернуться на родину.

Читайте ранее в этом сюжете: Карантин премьер-министра Израиля Нетаньяху продлится до 8 апреля