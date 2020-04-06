Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Самые частые вопросы, интересующие школьников, учителей и родителей, разобрал эмире VK Live министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В онлайн-марафоне «Домашний час», который проводится в формате открытого диалога со зрителями, министр принял участие второй раз за неделю. Одни из самых частых тем, которые граждане поднимают в соцсетях и обсудили с министром, были следующие.

Режим работы образовательных учреждений в регионах определяют губернаторы по согласованию с правительством, в зависимости от ситуации в регионе. Само понятие для школ «нерабочие дни» не означает каникул: для школ — все дни рабочие, но обучение проводится дистанционно. Соответственно, и учителя должны работать, организуя образовательные процесс в удаленном режиме. В случае возникновения сложностей следует обращаться на горячую линию Минпросвета 8 (800) 200-91-85 .

По поводу слухов об отмене экзаменов: экзамены не отменяются, начало ЕГЭ — 8 июня, хотя дата может быть изменена по объективным причинам. Это будет зависеть от того, как долго продлится обучение на дому.

Школьникам министр советует не отчаиваться: преодоление трудностей закаляет, ситуация наладится, ученики вернутся в школы и всё пойдет своим чередом.