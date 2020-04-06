Скопье, , 18:44 — REGNUM Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 6 апреля совершил визит в Северную Македонию, где провел встречу со своим македонским коллегой Николой Димитровым.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, сразу после встречи венгерский политик провел пресс-конференцию, в ходе которой поздравил страну с благоприятным для нее решением Совета ЕС о начале переговоров о вступлении и вступлением в НАТО.

По словам Сийярто, Совет Европы обеспечит подготовку рамок переговоров к маю с тем чтобы сами переговоры начались не позднее июня.

«Мы очень хорошо знаем, как важно, чтобы на Западных Балканах воцарили мир и взаимное сотрудничество, и эти мероприятия приближают нас к этому», — подчеркнул политик.

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