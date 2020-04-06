Варшава, , 14:23 — REGNUM Выборы президента Польши должны состояться в срок, указанный в конституции страны, — 10 мая. На этом настаивает правящая партии «Право и Справедливость» (ПиС). Как заявил в эфире Польского радио вице-премьер и министр государственных активов Яцек Сасин, перенести дату выборов без введения в стране чрезвычайного положения невозможно.

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Однако для этого, по его словам, на сегодняшний день нет объективной необходимости для введения такого режима из-за ситуации с коронасирусом.

Вице-премьер добавил, что в настоящее время правительство «ищет способы» перенести выборы, но, похоже, что власть так и не придёт ни к какому законному варианту.

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«Мы ищем способ, который позволит в данной ситуации провести эти выборы наиболее безопасно для поляков», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта депутаты от правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) внесли в Сейм (нижнюю палату парламента) Польши законопроект о проведении голосования на президентских выборах посредством почты. Таким образом польские законодатели предполагают снизить вероятность массового заражения коронавирусом во время выборов, намеченных на 10 мая.

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