Киев, , 14:22 — REGNUM С 7 апреля на границе Украины будут работать 19 пунктов пропуска, в которых можно будет пересечь граница на автотранспорте, сообщила 6 апреля пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«С 00:00 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска… государственную границу можно будет пересечь только автотранспортом и лишь в 19 пунктах пропуска… ни одного пункта на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет», — сказано в сообщении.

На границе с Россией будут действовать пункты пропуска: Гоптовка, Юнаковка, Бачевск, Сеньковка и Меловое. На границе с Белоруссией: Сеньковка, Новые Яриловичи, Славутич, Выступовичи и Доманово. На границе с Польшей: Ягодын и Краковец, на границе с Молдавией: Паланка-Маяки-Удобное, Староказачье, Рени и Могилёв-Подольский. На границе с Румынией будут действовать пункты пропуска Дяковое и Порубное, на границе со Словакией — Ужгород и на границе с Венгрией — Тиса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 6 апреля на Украине зафиксированы 1319 случаев COVID-19. За сутки выявлены 68 новых случаев заболевания.

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