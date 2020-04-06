Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Предвыборная кампания в США в нынешних условиях будет в большей степени зависеть от экономических показателей, нежели от числа жертв пандемии, отметил в понедельник, 6 апреля, эксперт Российского института стратегических исследований Илья Кравченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закрытие бизнеса, даже временное, для огромного числа американцев может привести к потере работы и увольнениям, пояснил он.

Сейчас, когда встречи с избирателями невозможны, у президента США Дональда Трампа появилось преимущество — ежедневные пресс-конференции, где он отчитывается о борьбе с коронавирусом, на них Трамп, по сути, продолжает предвыборную кампанию, отметил Кравченко.

В то же время и демократы стремятся обратить ситуацию с пандемией себе на пользу, ведь Трамп так и не ввел общенациональный карантин, между тем число зараженных уже превысило 330 тысяч человек, а число жертв — больше, чем из-за терактов 11 сентября 2001 года, добавил эксперт.

Экономический аргумент, который может сработать против Трампа — рост безработицы: уровень уже вырос с 3,5% до 4,4%, эксперты допускают, что возможен рост до 10−14%, а такие показатели нивелируют экономические достижения президентства Трампа, сказал также Кравченко.