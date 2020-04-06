Киев, , 14:02 — REGNUM Мировые кредиторы почувствовали слабость украинской власти и в настоящий момент пытаются «расколоть клиента», заявил 6 апреля украинский экономист Алексей Кущ, комментируя текущие переговоры Киева с западными партнерами.

Кущ заявил, что за обработку Украины взялись МВФ и Всемирный банк, которые по сути играют в «доброго и злого полицейского».

«МВФ предлагает для продолжения сотрудничества учесть пожелания Всемирного банка по рынку земли, а ВБ — требует внести правки в принятый закон в части увеличения лимитов продажи земли в одни руки и открытия допуска на рынок юридических лиц, в том числе, с иностранными участниками», — отметил экономист.

Кущ констатирует, что в то время, как другим странам помогают без каких-либо предварительных условий, Украине «надевают целлофановый пакет на голову». Он объясняет, почему дела обстоят именно так.

«С учетом гиперэмиссии доллара, потребность в качественных материальных активах, приносящих «вечную ренту», будет лишь возрастать. Сейчас эта «вечная рента» остается на руках у нашего населения, а будет — репатриироваться из страны. Кроме того, за мировым кризисом может придти и глобальный дефицит продовольствия… и диктовать условия сможет лишь собственник пашни», — заявил он.

С этой точки зрения, подчеркнул экономист, официальное открытие рынка земли на Украине через год — «продумано максимально грамотно».

«Страна погрязнет в политическом кризисе, развал экономики будет в апогее, значительная часть владельцев паев, живущая в городах, утратит работу и/или часть доходов. Землю «понесут» в банки как бабушкины кольца в ломбарды. Время определено правильно, теперь нужно «дожать» клиента», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что 30 марта Верховная рада Украины приняла в целом закон о продаже земли. Перед голосованием президент Зеленский заявил, что принятие документа является одним из главных условий МВФ для продолжения сотрудничества. Сейчас депутаты оппозиционных фракций заблокировали окончательное подписание закона, внеся на рассмотрение Рады многочисленные постановления о пересмотре итогов голосования. Принятый закон предполагает, что первые продажи земли на Украине официально начнутся летом следующего года.