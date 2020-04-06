Орел, , 13:45 — REGNUM Бывший председатель Липецкого городского совета Игорь Тиньков официально назначен на должность заместителя председателя правительства Орловской области. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Уверен, что богатый жизненный и профессиональный опыт Игоря Владимировича позволят ему успешно решать задачи, стоящие перед блоком инфраструктуры в сфере строительства, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства», — отметил, представляя нового заместителя, губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Игорь Тиньков возглавлял Липецкий городской совет с 2011 года до марта 2020-го. По информации местных СМИ, причиной того, что Тиньков досрочно покинул должность, могли стать противоречия с региональными властями — данные о его возможном уходе появились ещё в конце 2019 года. Сам Тиньков ранее заявлял, что не планирует участвовать в выборах в горсовет в сентябре 2020 года.