Тбилиси, , 13:50 — REGNUM Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила журналистам, что в стране больше не будет специальной тюрьмы для содержания бывших чиновников. Об этом 6 апреля сообщает грузинское Общественное телевидение.

«В Грузии не будет тюрьмы, специально предназначенной для высокопоставленных чиновников», — заявила Цулукиани.

Она отметила, что осужденные всех рангов должны отбывать наказание на общих условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля стало известно о ликвидации Матросовской тюрьмы в Тбилиси, известной тем, что там содержали осужденных оппозиционеров, занимавших важные посты, когда президентом страны был Михаил Саакашвили. В минюсте Грузии сообщили, что всех ее заключенных переведут в подготовленный корпус пенитенциарного учреждения в городе Рустави.

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