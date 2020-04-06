* запрещённая в России организация

Кабул, , 13:41 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригрозили правительству Афганистана новыми нападениями. Об этом 5 апреля сообщается в социальных сетях террористов.

Боевики подчеркнули, что атаки на правительственные объекты будут продолжены, если не будут исполняться соглашения о мире, подписанные в феврале 2020 года с властями США.

«Мы до сих пор остаемся приверженными мирному соглашению. Официальные лица США признали, что оно было компромиссным», — отмечается в заявлении.

Террористы подчеркнули, что пока не достигнуты соглашения непосредственно с властями Афганистана, в частности об обмене заключенными, то они имеют полное право продолжать совершать теракты, однако от этого пока воздерживаются.

Боевики недовольны тем фактом, что соглашение об освобождении 5 тыс. боевиков пока не исполнены.

Напомним, в феврале 2020 года власти США заключили соглашение о мире с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо договоренности об освобождении заключенных, также было подписано соглашение о выводе американских военных из Афганистана.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.