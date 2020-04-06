Ашхабад, , 13:25 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов второй раз менее чем за месяц объявил строгий выговор с последним предупреждением председателю госконцерна «Туркменхимия» Ныязлы Ныязлыеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов в очередной раз раскритиковал Ныязлыева за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и серьезные недостатки в работе», потребовав от главы «Туркменхимии» исправить их в кратчайшие сроки.

«Даже с учетом сложившихся пандемии коронавируса, проблем на фондовых рынках и падения мировых цен на нефть и газ, работа руководства нефтехимической отрасли вызывает существенные нарекания», — подчеркнул туркменский лидер.

При этом глава государства уточнил, что его недовольство вызвано тем, что заводы по производству минеральных удобрений не выполняют предписанные властями планы, из-за чего не удается сформировать необходимые запасы.

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