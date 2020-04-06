Занзибар, Танзания, , 13:16 — REGNUM Революционное правительство Занзибара внесло на рассмотрение Совета представителей Занзибара законопроект о запрете алкогольных напитков от 1928 года. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации журналистов издания, законопроект предполагает полный запрет на ввоз, хранение, продажу, распространение и распитие алкогольных напитков и связанных с ними спиртосодержащих жидкостей.

Кроме того, законопроект предполагает запрет на открытие предприятий по производству алкоголя на острове. Уже имеющиеся на острове предприятия предлагается национализировать, сообщили репортеры.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим правительством, президентом и парламентом.

В случае принятие закона все нарушители будут приговорены к тюремному заключению сроком до пяти лет или к выплате штрафа в размере 5 миллионов танзанийских шиллингов.

Комментируя законопроект, председатель партии инвесторов в туристический сектор Сеиф Миски заявил, что в последнее время в деревнях было открыто большое количество баров, что вызывает социальную нестабильность.

«Поддерживая закрытие некоторых баров в сельской местности, мы предполагаем, что эти заведения должны превратиться в места отдыха, чтобы не допустить нарушения прав жителей, что происходит из-за потасовок около находящихся поблизости жилых домов», — подчеркнул Миски.