Москва, , 14:46 — REGNUM Для того, чтобы стабилизировать обстановку на нефтяном рынке необходимо участие тех стран, которые до этого не принимали участие в координации. Об этом 6 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли РФ начать снижать добычу нефти без Соединенных Штатов.

«Безусловно, для стабилизации рынка потребуется участие и тех стран, которые ранее не принимали участие в координации. Об этом действительно говорят те, кто находится сейчас в рабочем контакте», — ответил пресс-секретарь российского президента.

При этом он не сказал, какие это могут быть страны. Он также отметил, что Москва готова к взаимодействию с другими странами по данному вопросу.

Ранее стало известно, что 9 апреля пройдут онлайн-переговоры министров стран ОПЕК+, где будет обсуждаться вопрос стабилизации нефтяного рынка. Договоры стали возможны после того как американский президент Дональд Трамп провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

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