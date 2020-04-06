Сеул, , 12:39 — REGNUM Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ю Мён Хи провела видеоконференцию с министром экономики Индонезии Эйрланггом Хартарто, с которым обсудила ситуацию с коронавирусом и трудности, с которыми сталкиваются южнокорейские компании в Индонезии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

В рамках беседы представитель Южной Кореи подчеркнула необходимость сотрудничества на международном уровне, поддержки глобальной цепочки поставок и бизнесменов, которые не могут попасть в ряд стран из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

Также Ю Мён Хи выразила надежду на укрепление как двусторонних отношений, так и отношений со странами АСЕАН.

Представители двух стран также подтвердили свое намерение подписать в этом году соглашение о всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП), а также соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), как только ситуация с коронавирусом стабилизируется.