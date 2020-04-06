Москва, , 12:34 — REGNUM Меры противодействия по распространению коронавируса обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили 6 апреля в пресс-службе Кремля.

Глава правительства Армении поблагодарил российского лидера за оказанную помощь в борьбе с COVID-19. Стороны также обсудили сотрудничество в двустороннем формате, а также в рамках Евразийского экономического союза.

Напомним, в апреле-мае Россия планирует поставить в страны СНГ 3 тыс. тестов на коронавирус. Каждый набор позволяет сделать до 100 исследований. Часть тест-систем ранее была передана Армении на безвозмездной основе.

Читайте также: Названы преимущества разработанных в России тестов на коронавирус