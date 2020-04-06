Москва, , 12:20 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») предложил председателю ПАСЕ Хенрику Дамсу перенаправить сэкономленные от отмены мероприятий деньги на борьбу с коронавирусом в Европе.

«Предложил председателю ПАСЕ перенаправить сэкономленные на отмене мероприятий ассамблеи средства на борьбу с коронавирусом в Европе», — сообщил Толстой в Facebook.

По его мнению, лучше помочь людям, чем рассуждать о правах человека и покупать новые кресла.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПАСЕ приняло решение отменить весеннюю сессию (с 20 по 24 апреля в Страсбурге) на фоне пандемии коронавируса.

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