Нижний Новгород, , 12:09 — REGNUM По итогам марта в топ-10 глав регионов по уровню влияния вошли губернаторы трёх регионов Поволжья — Татарии (Рустам Минниханов), Самарской области (Дмитрий Азаров) и Башкирии (Радий Хабиров). Наибольший рост из глав регионов ПФО показал врио главы Чувашии Олег Николаев, а самое большое падение — у пензенского губернатора Ивана Белозерцева. Об этом свидетельствует аналитический доклад АПЭК по итогам марта в сравнении с февралем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Лидерство в федеральном рейтинге сохранил мэр Москвы Сергей Собянин, который решением президента Владимира Путина возглавил рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса.

Из глав регионов Поволжья самое сильное влияние — у руководителя Татарии Рустама Минниханова, который занял шестое место, переместившись на одну строку вверх. В десятке лидеров также самарский губернатор Дмитрий Азаров и глава Башкирии Радий Хабиров, сохранившие соответственно восьмое и девятое места.

В группу глав регионов с очень сильным влиянием вошли также главы ещё трёх регионов Поволжья: на 11 месте — Глеб Никитин (Нижегородская область), на 14-й строчке — Владимир Волков (Мордовия), на 16-й позиции — Александр Бречалов (Удмуртия). Никитин в марте сдал одну позицию, Волков переместился на одну строчку вверх, позиции Бречалова не изменились.

В группе глав регионов с сильным влиянием самое высокое место — у саратовского губернатора Валерия Радаева, который при этом «откатился» на три строки вниз — до 30-го места. На 34-м месте — глава Ульяновской области Сергей Морозов, на 49 месте — губернатор Оренбуржья Денис Паслер: они оба в марте ослабили позиции на одну строку.

Самое заметное усиление позиции продемонстрировал временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев: он переместился с 56 на 52 место. На 56 месте находится исполняющий обязанности губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.

«В то же время покидает группу с сильным влиянием губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (с 45-го на 57-е место) — на фоне появления информации о том, что в рамках программы переселения из ветхого жилья в ряде микрорайонов областного центра были допущены нарушения», — отмечается в докладе.

Аутсайдерами среди глав регионов являются губернатор Кировской области Игорь Васильев (66 место) и глава Марий Эл Александр Евстифеев (72 место).

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