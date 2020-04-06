Киев, , 12:13 — REGNUM Украинский экономист Александр Охрименко утверждает, что радикальное ужесточение карантина в стране с 6 апреля является частью плана по давлению официального Киева на МВФ с целью «выбить» дополнительное финансирование.

Об этом эксперт заявил 6 апреля через социальные сети.

Охрименко со ссылкой на инсайдерские источники в правительстве заявил, что на прошлой неделе в кабмин поступили первые реальные результаты работы экономики Украины за март 2020 года (с 12 марта в стране введен режим общенационального карантина).

«Ситуация критическая, и когда премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что нужно начинать запускать экономику Украины, он сказал правду. Так как еще месяц — и уже не будет, чего запускать», — подчеркнул он.

Вместе с тем, добавляет Охрименко, МВФ параллельно обещал выдать Украине деньги (кредит) для борьбы с коронавирусом. Эти деньги можно использоватьпо своему усмотрению и можно без проблем «распылить» под видом борьбы с болезнью.

«Украина вначале просила 50 млрд долларов, потом уже просила 10 млрд долларов, в конечном итоге Украине пообещали на «борьбу с короновирусом» 4,5 млрд долларов, но потом МВФ заявил, что может быть 1,5 млрд долларов», — информирует Охрименко.

Именно поэтому, подчеркнул он, власти Украины приняли решение «комедию с карантином продолжить, и поэтому и ввели ужесточение, чтобы показать МВФ, что ситуация критическая».

Эксперт отмечает, что под этот план Киев подстраивает статистику заболевших от коронавируса и летальных исходов от болезни, поскольку Украине сейчас нужна правильная картинка для МВФ — «в надежде, что он всё же даст не 1,5, а 4,5 млрд долларов».

ИА REGNUM напоминает, что с сегодняшнего дня на Украине максимально ужесточены условия карантина — в частности, люди не могут собираться в группы больше 2 человек, нельзя гулять и посещать парки.

1 апреля один из лидеров «Слуги народа», глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что МВФ может предоставить Киеву первый транш кредита в размере 4 млрд долларов.