Вашингтон, , 12:01 — REGNUM

И плохое состояние здоровья человека, и плачевное состояние среды, в которой мы живём, — всё это несёт на себе в том числе и отпечаток опытов разработки биологического оружия, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 6 марта, комментируя высказывания лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна.

Как сообщалось ранее, Кургинян в своем выступлении в эфире ток-шоу «Воскресный вечер» напомнил, что японские военные преступники были переправлены в США, где продолжали развивать наработки по биологическому оружию.

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«Действительно, надо быть полным глупцом, чтобы отрицать факт разработки американцами различных видов биологического оружия при участии в этих разработках японских военных преступников, переправленных после Второй мировой войны в США. Даже политически ангажированный в пользу Америки человек не может в здравом уме говорить, что этого не было — он может только пытаться давать этому какую-то проамериканскую или прояпонскую интерпретацию.

Меня, надо сказать, не оставляет мысль, что происходящее сейчас в мире связано с такими разработками. Возможно, связано не напрямую, но и плохое, как мы видим, состояние здоровья человека, и плачевное состояние среды, в которой мы живём, — всё это несёт на себе отпечаток и этих опытов. И японцы были в них, вне всякого сомнения, «передовиками».

Организмы большинства людей оказываются не в состоянии побороть очередной вирус, пусть и весьма вредоносный! Но их же, вирусов, только изученных более шести тысяч, а всего — миллионы и миллионы! И что, к каждому новому будем вот так приспосабливаться?