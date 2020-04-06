Киев, , 11:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что он лично и вся его команда, «безусловно, честные люди», и сама постановка вопроса, что они должны в чем-то оправдываться, — «несправедлива».

Об этом заявил лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью «РБК-Украина», материал опубликован 7 апреля. Политик прокомментировал мощный политический конфликт между депутатом «Слуги народа» Гео Леросом и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Лерос опубликовал видеозаписи с братом главы офиса президента Денисом Ермаком, заявив, что сам Андрей Ермак через своего брата «барыжит государственными должностями». После ряда публичных обвинений и скандальных заявлений силовики начали расследование по этому вопросу.

«Очевидно, что никаких неприкосновенных нет, и пусть силовики расследуют: кто виноват в этой ситуации — того пусть и сажают, если есть за что. Позиция фракции и партии полностью совпадает с этим», — заявил Корниенко.

Он отметил, что на внутренних мероприятиях в «Слуге народа» Андрей Ермак в очередной раз «аргументированно подтвердил», что он отношения к звучащему на пленках не имел.

«Раскрыл некоторые подробности личной истории — не считаю, что это необходимо публично раскрывать», — заявил политик.

Корниенко выразил мнение, что медийности в этой истории «уже достаточно».

«Теперь надо бы уже серьезно включаться правоохранителям, пусть все фигуранты ходят на допросы и дают показания. Это должно перейти в плоскость расследования», — резюмировал лидер президентской партии.