Улан-Батор, , 11:47 — REGNUM В Монголии коронавирус лабораторно подтвердился еще у одного человека, об этом сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

«У гражданина Турции, который был изолирован в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний, обнаружен коронавирус нового типа. Он является одним из контактных лиц двух граждан Турции, у которых ранее диагностировали COVID-19», — заявил Дулмаагийн Нямхуу.

Таким образом, в Монголии зафиксирован 15 случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 апреля у турецких граждан, прибывших в Монголию 28 марта, обнаружили коронавирус нового типа. По данным Министерства здравоохранения, пациенты являются членами семьи сотрудника Посольства Турции в Монголии.