Москва, , 11:42 — REGNUM Законопроект, переводящий апартаменты в категорию жилых помещений и разрешающий в них прописку, разработан в Совфеде. Об этом сообщил глава рабочей группы Совфеда Олег Мельниченко.

Поправки предлагается внести в жилищное, градостроительное и земельное законодательство. Если закон найдет поддержку, «апартаменты» получат правовой статус, также как и здания с апартаментами.

Законопроект направлен в правительство для получения заключения.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2019 году будучи замглавы правительства РФ Виталий Мутко заявил о том, что законопроект о правовом регулировании в строительстве апартаментов правительство РФ намерено внести в Госдуму до конца 2019 года. В России строится до 3 млн кв м апартаментов, прежде всего в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи.

О необходимости разработки законопроекта заявляли в «Справедливой России», в частности, лидер партии Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.

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