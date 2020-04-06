Киев, , 11:38 — REGNUM Следующее внеочередное заседание Верховной рады Украины может состояться на этой неделе в среду (9 апреля) или четверг (10 апреля), заявил в эфире украинского телевидения глава фракции «Слуга народа» в парламенте Украины Давид Арахамия.

Вместе с тем, соратник Зеленского добавил, что это очень приблизительный прогноз — конкретно сказать, когда состоится заседание, на сегодня нельзя.

Арахамия заявил, что сейчас «Слуга народа» нарабатывает вместе с другими фракциями Рады «общее видение» по тем вопросам, которые будут вынесены на заседание.

«Нужно принимать госбюджет в новом виде. И у нас нарабатывается еще один «коронавирусный» пакет документов — мы хотим ввести количество льгот для бизнеса. Для медицины мы уже сделали достаточно много, но для экономики мы еще не работали так, как надо», — заявил политик.

ИА REGNUM напоминает, что на предыдущем внеочередном заседании Верховная рада отклонила предложенный правительством проект изменений в госбюджет страны. Документ поддержали 223 депутата при 226 необходимых. Таким образом, пока экономика Украины функционирует по докризисному варианту бюджета. Ранее и президент Владимир Зеленский, и премьер-министр Денис Шмыгаль заверяли, что парламент примет изменения в бюджет «в ближайшее время».