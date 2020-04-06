Токио, , 11:47 — REGNUM Японские власти выразили недовольство заявлениями американской стороны о якобы небольшом количестве тестов на новый коронавирус, проводимых в Японии. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга 6 апреля в ходе пресс-конференции в Токио.

Он подчеркнул, что японская сторона действует в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Говоря о якобы небольшом количестве исследований, Суга отметил, что в стране немного смертельных случаев, связанных с коронавирусом.

Японские дипломаты тщательно разъясняют американской стороне детали ситуации, добавил он.

Ране посольство США в Токио сообщило о трудностях с оценкой масштабов эпидемии COVID-19 в Японии. Местные власти отказалиь от массового тестирования, отмечали дипломаты.

По данным на 6 апреля, в Японии подтверждено более 3,6 тыс. случаев рзаражения, скончались 85 заболевших.

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