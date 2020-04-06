Москва, , 11:32 — REGNUM Перекрытие административных границ в отдельных российских регионах недопустимо. Об этом 6 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что были зафиксированы случаи, когда региональные власти перекрывали границы своих регионов, чтобы не допустить распространение коронавируса.

«Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны — за выходные ситуация исправилась», — сообщил премьер-министр России.

Он еще раз обратился к региональным руководителям, призвав их принимать адекватные меры в сложившейся ситуации, подчеркнув, что они не должны противоречить тем мерам, которые были введены президентом и федеральным правительством.

Мишустин еще раз напомнил, что российский президент Владимир Путин призвал руководство в регионах не применять «одинаковые меры и без основания подрывать экономическую деятельность».

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