Москва, , 11:26 — REGNUM Главам регионов не следует путать свои полномочия с федеральными. Об этом 6 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он рассказал о прецедентах, когда руководители российских регионов закрывали административные границы, «препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию». Сейчас ситуация исправлена.

«Однако ещё раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации», — сказал Мишустин.