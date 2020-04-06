Киев, , 11:21 — REGNUM Во фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины нет раскола, заявил первый заместитель председателя политсилы Александр Корниенко 6 апреля в интервью «РБК-Украина».

"Раскол и развал — это же какие-то законченные действия, юридически зафиксированные: кто выходит, кого исключают, целые группы выходят и т. д. Пока такого нет», — рассказал он.

Корниенко добавил, что у многих депутатов есть своё видение того, как следует голосовать по многим законам. Он отметил, что из фракции не планируют исключать тех, кто голосует вразрез с мнением руководства.

Депутат уверен, что на данный момент нет никаких предпосылок к внеочередным парламентским выборам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Анна Скороход обвинила президента Украины Владимира Зеленского в предательстве избирателей, поскольку по его просьбе фракция «Слуга народа» вступила в сговор с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко и партией «Голос», чтобы принять два закона в интересах МВФ.

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