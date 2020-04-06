Джакарта, , 11:10 — REGNUM Генеральная избирательная комиссия Индонезии и парламент страны договорились отложить проведение региональных выборов, сообщает CNBC Indonesia.

«Все согласились с тем, что борьба с пандемией должна иметь приоритет над политическими спорами», — заявил комиссар избиркома Индонезии Прамоно Убайд Тантхови.

Тем не менее, избирком Индонезии выделил в общей сложности около 10 трлн рупий на проведение региональных выборов в 2020 году.

Власти Индонезии в итоге утвердили три варианта переноса выборов: на три месяца до 9 декабря 2020 года, на шесть месяцев до 17 марта 2021 года и на один год до 29 сентября 2021 года.

Напоминаем, что региональные выборы в Индонезии были запланированы на 23 сентября 2020 года. В них должны принять участие одновременно 270 регионов страны.