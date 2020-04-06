Лондон, , 10:57 — REGNUM Министр жилищного строительства Великобритании Роберт Дженрик заявил, что премьер-министр Борис Джонсон продолжает возглавлять правительство страны. Об этом 6 апреля сообщает BBC TV.

«Он усердно работает, руководит правительство», — отметил министр в комментарии журналистам телерадиокомпании, говоря о ситуации с госпитализацией Джонсона в связи с заражением коронавирусной инфекции.

Дженрик подчеркнул, что несмотря на госпитализацию премьер-министра, он продолжает работать и получает полную информацию о делах королевства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Великобритании был госпитализирован премьер-министр страны Борис Джонсон.

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