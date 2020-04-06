Москва, , 10:47 — REGNUM Распространение коронавируса в очередной раз доказало, что Европейский союз строился не для согласованной помощи населению, а для обеспечения комфортных условий европейскому финансовому капиталу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал слова президента Чехии Милоша Земана, который сказал, что вспышка коронавируса показала неспособность ЕС действовать сообща. Как полагает Кагарлицкий, Земан, конечно, прав и коронавирус в очередной раз подтвердил то, что на протяжении последних 10 и 20 лет говорили критики Евросоюза. Однако, по мнению эксперта, проблема не в том, что ЕС оказался неспособен к согласованным действиям, а в том, что ЕС в принципе строился не для согласованных действий по оказанию помощи населению, а для обеспечения оптимальных условий для европейского финансового капитала.

«И в этом смысле все институты построены абсолютно логично и крайне эффективно, — подчеркнул Кагарлицкий. — Просто надо различать демагогические лозунги прикрытия типа «Единая Европа», «общие ценности» и конкретные решения, которые имеют совершенно конкретных интересантов и однозначный смысл, не имеющий ничего общего со словами о европейских ценностях, демократии и так далее. Парадокс в том, что ЕС является одновременно и крайне антидемократическим образованием, и в то же время образованием политически очень слабым. Это сочетание авторитарной, но при этом слабой политической системы, идеальной для господства финансового капитала. Евросоюз оказался тем, чем и был — оптимальной площадкой для деятельности европейского Центрального банка и его подельников из крупных финансовых корпораций».

При этом, как заметил Кагарлицкий, коронавирус выявил не столько несостоятельность институтов, сколько несостоятельность той социально-экономической политики, которая проводилась в ЕС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Земана, распространение коронавируса показало неспособность Евросоюза действовать сообща. Чешский лидер уверен, что пандемия COVID-19 ослабит Евросоюз.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Чехии: Евросоюз не может действовать сообща