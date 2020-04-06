Москва, , 10:35 — REGNUM Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») направил запросы главе правительства РФ Михаилу Мишустину и главе Минздрава Михаилу Мурашко в связи с тем, что на фоне коронавируса переносятся плановые операции.

«Отправил запросы главам правительства РФ и Минздрава в связи с ситуацией в больницах. Мне приходит множество обращений о том, что у людей срываются плановые операции, так как койки бронируются под больных коронавирусом», — отметил Тумусов в Facebook.

По его словам, статистики по всей России пока нет, но, к примеру, в Москве «под коронавирус» отдано 20 тыс. коек, это около 40%.

«На этом фоне правительство обещает разместить пациентов в других больницах — но в каких? Где их взять после «оптимизации»? А ведь мы предупреждали, говорили, что нельзя так халатно относиться к медицине. И вот он — результат этого отношения, когда ситуацию одномоментно уже не исправишь», — указал парламентарий.

В связи с этим парламентарий ожидает ответа от Мишустина и Мурашко на ряд вопросов, в их числе — какое число плановых операций в процентах и абсолютных цифрах от общего числа отменено и перенесено в связи с бронированием коек под эпидемию COVID-19, каково соотношение доступных аппаратов ИВЛ и числа забронированных под пациентов с COVID-19 коек, на какой срок в среднем переносятся плановые операции в федеральных медицинских учреждениях, оперативное вмешательство для какого числа пациентов в итоге будет отложено или отменено.

«И еще один, главный, вопрос: по каким параметрам может быть перенесена операция и на какой срок? Без срочного исправления ситуации от коронавируса погибнет куда меньше людей, чем от «традиционных» болезней», — полагает он.

Кроме того, депутат предлагает правительству провести тестирование на коронавирус на широкой выборке: мы должны понять степень его реального распространения, чтобы понимать, эффективны ли принимаемые сейчас меры карантина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все несрочные операции в РФ будут перенесены на более поздний срок, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения страны в условиях распространения коронавирусной инфекции.