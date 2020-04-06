Тбилиси, , 10:40 — REGNUM Запрет на регулярные авиарейсы в Грузии продлен до 30 апреля. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Агентства гражданской авиации страны.

«Ограничения на осуществление регулярного воздушного сообщения будут действовать до 30 апреля включительно», — заявили в агентстве.

Сообщается, что данные меры принимаются для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта на месяц был введен режим чрезвычайного положения. Закрыты границы для любых пассажирских перевозок. Тбилиси также организует эвакуацию своих граждан, которые не успели вернуться из других стран из-за отмены рейсов. На утро 6 апреля известно о 188 случаях заражения в стране. Из них двое погибло.

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