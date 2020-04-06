Екатеринбург, 6 апреля 2020, 10:35 — REGNUM Медики Среднего Урала обеспечиваются трёхразовым бесплатным питанием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.
Соответствующее постановление утвердил глава региона Евгений Куйвашев. Бесплатное питание с 4 апреля получают врачи свердловских больниц, а с 6 апреля трёхразовым бесплатным питанием обеспечены медики скорой помощи.
Также безвозмездное питание организовано для волонтёров, оказывающих помощь гражданам по профилактике коронавируса.
Отметим, что принятые меры будут действовать до ликвидации последствий ситуации, вызванной вспышкой COVID-19.