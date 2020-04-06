6 апреля 2020 | Время чтения 20 мин

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM 1. Федеральная политика в отношении регионов

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Хотя ключевой темой для региональной политики Кремля в марте 2020 года оставалось противодействие распространению коронавирусной инфекции и сопутствующим угрозам в социально-экономической сфере, среди приоритетов центра по-прежнему находится развитие транспортной и энергетической инфраструктуры на местах. Также сохраняется роль «Единой России» в проведении независимого мониторинга по оценке ситуации в регионах. В марте стоит выделить следующие тенденции региональной политики центра.

Во-первых, предоставление дополнительных полномочий губернаторам в сфере ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19 усиливает политическое влияние глав регионов — прежде всего мэра Москвы. В то же время в этих условиях повышается их уязвимость для информационных атак и вероятность более жесткой реакции центра в случае, если политика того или иного губернатора приведет к существенному росту числа заразившихся. Из десяти регионов с наибольшим на 4 апреля 2020 года числом выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в четырех (Республике Коми, Татарстане, Ленинградской области и Краснодарском крае) в этом году ожидаются губернаторские кампании. Тем не менее главным фактором, способствующим активизации информационных атак против губернаторов, станет интенсивность внутриэлитных конфликтов и уровень разногласий между главой региона и влиятельными федеральными игроками (корпорациями и аппаратными группами влияния).

Во-вторых, подтверждается возрастающая роль Госсовета в выработке федеральной политики по наиболее значимым вопросам. Показательно, что в состав Рабочей группы при Госсовете по противодействию распространению коронавирусной инфекции под руководством мэра Москвы вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, главы и заместители руководителей целого ряда федеральных ведомств, высокопоставленные сотрудники Администрации президента. О высоком статусе этой рабочей группы свидетельствует и проведение ею совместного заседания с профильным Координационном советом при правительстве 3 апреля 2020 года. В дальнейшем деятельность рабочих групп Госсовета может активнее использоваться для продвижения успешных региональных практик в регионы (как примененные в Москве меры по борьбе с COVID-19 стали базовой моделью для целого ряда регионов). При некоторых условиях может возрасти текущее влияние губернаторов, возглавляющих профильные рабочие группы и по другим проблемам. Кроме того, активное вовлечение губернаторов в деятельность рабочих групп Госсовета становится дополнительным аргументом для сохранения практики назначения главами регионов чиновников с опытом работы на федеральном уровне, позволяя одновременно задействовать их навыки в выработке общегосударственной политики. На фоне значимой роли, которая в соответствии с решениями Владимира Путина отведена Сергею Собянину в реализации стратегии противодействия коронавирусной инфекции, в дальнейшем вероятно более интенсивное привлечение мэра Москвы к выработке федеральной политики в отношении регионов и по более широкому кругу вопросов.

В-третьих, в период конкуренции для получения дополнительной федеральной помощи для региональных бюджетов и местных предприятий возрастет значение лоббистского потенциала губернаторов. В частности, дополнительные преимущества могут получить главы регионов, имевшие опыт работы на федеральном уровне и сохранившие связи (как «технократы», так и региональные политики, занимавшие должности в федеральных органах власти).

В-четвертых, в правительстве продолжается обсуждение проектов документов, определяющих основы федеральной политики в значимых сферах — можно отметить рассмотрение проекта Энергетической и Транспортной стратегий на период до 2035-го, а также Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. Среди тезисов данных документов, непосредственно влияющих на региональную политику, заметны планы по повышению уровня газификации субъектов РФ до 83%; развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающей опережающее социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа и освоение Арктической зоны; масштабная модернизация транспортной инфраструктуры, в том числе Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также автодорожного маршрута Европа — Западный Китай. Таким образом, создаются дополнительные возможности, позволяющие оперативно перейти от повестки борьбы с COVID-19 к позитивным социально-экономическим приоритетам (в том числе в рамках региональных избирательных кампаний текущего года).

В-пятых, сохраняется особая роль «Единой России» в региональной политике Кремля. Так что из четырех регионов, где в начале апреля 2020 года сменились губернаторы, три ранее были названы руководством правящей партии в перечне субъектов Федерации, в которых меры по противодействию коронавирусной инфекции были признаны недостаточными. Таким образом, мониторинг, проводимый «Единой Россией», остается важным фактором, влияющим на кадровую стратегию центра. Кроме того, резонанс получили инициативы председателя партии Дмитрия Медведева и секретаря Генсовета Андрея Турчака по решению значимых для регионов проблем в связи с противодействием этим вызовам. А избрание секретарями еще 13 региональных отделений партии губернаторов (в том числе врио главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна, врио главы Калужской области Владислава Шапши и руководителя Тамбовской области Александра Никитина, в регионах которых в 2020 годах предстоят губернаторские выборы) является очередным сигналом для региональных элит, подтверждающим роль «Единой России» в качестве основной платформы для участия ориентированных на поддержку Кремля игроков как в региональных, так и в будущих думских выборах. При этом секретарями региональных отделений партии становятся губернаторы, как пользующиеся узнаваемостью за пределами возглавляемых ими регионов (Сергей Носов, Магаданская область), так и неоднократно задействованные в мероприятиях по выработке федеральной политики (Андрей Никитин, Новгородская область).

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Необходимость решения задач по противодействию распространению коронавирусной инфекции в марте — начале апреля 2020 года не способствовала снижению внутриэлитной напряженности в целом ряде регионов, в том числе потребовав более пристального внимания центра к ситуации на местах. Можно выделить несколько основных тенденций, влиявших на внутриэлитную ситуацию на местах.

Во-первых, горизонтальная мобильность управленческих кадров. Самыми резонансными событиями стали назначение в начале апреля на пост врио главы Архангельской области руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, а также переход на пост врио главы Камчатского края премьера Якутии Владимира Солодова. Хотя примеры назначения губернатора одного региона на пост руководителя другого до сих пор являлись скорее исключением (такой опыт ранее был у Николая Меркушкина и Олега Кожемяко), это может стать более распространенным карьерным сценарием для управленцев-технократов, ранее имевших опыт работы на федеральном уровне. Аналогичным решением, получившим резонанс на региональном уровне, стало назначение на пост вице-губернатора Орловской области Игоря Тинькова, ранее возглавлявшего Липецкий городской совет депутатов. Это решение, работающее на укрепление влияния в Липецкой области губернатора этого региона Игоря Артамонова, многие сочли показателем неустойчивости позиций орловского губернатора Андрея Клычкова. Скорее всего, карьерные перспективы Клычкова будут зависеть в том числе от результативности работы областных властей в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Во-вторых, направление на руководство проблемными регионами высокопоставленных федеральных чиновников, нередко являющихся «варягами» для данных территорий. Примером является назначение на пост врио главы Республики Коми Владимира Уйбы, ранее возглавлявшего Федеральное медико-биологическое агентство. Это назначение, кстати, подчеркивает роль Свердловской области как одного из регионов — доноров управленческих кадров. Управленческая карьера Уйбы начиналась в этом регионе, хотя, конечно, более ярким примером подобной роли Свердловской области является переход на губернаторские посты политиков, деятельность которых была связана со Средним Уралом непосредственно перед этим.

В-третьих, традиционной темой для региональной политики остается борьба губернаторов за укрепление своего влияния или, по крайней мере, снижение внутриэлитной напряженности на уровне административных центров субъектов Федерации. В некоторых регионах кадровые решения на этом уровне были связаны с «пакетными» перестановками — так, мэр Иркутска Дмитрий Бердников перешел на пост и.о. первого вице-губернатора. В свою очередь, в администрацию города перешел Руслан Болотов, возглавлявший региональное правительство, а до октября 2015 года бывший директором Ассоциации застройщиков Иркутска. В то же время в других регионах наблюдается сохранение или даже нарастание внутриэлитных противоречий на данном уровне. Так, в Астрахани произошла попытка отстранения от должности главы города Алены Губановой (в итоге решение не было поддержано ни городской думой, ни губернатором). В Кирове затянулись выборы нового главы администрации города (занимавший этот пост ранее Илья Шульгин покинул должность еще в январе 2020 года).

В апреле 2020 года, когда многие специалисты-медики ожидают пика распространения коронавирусной инфекции, может иметь место достижение временных компромиссов или отложенных решений в ходе внутриэлитных конфликтов, в том числе на уровне областных центров. В то же время подведение, по крайней мере, предварительных итогов работы в этой сфере региональных и муниципальных властей в мае 2020 года может стать фактором новой активизации внутриэлитных конфликтов и попыток передела сфер влияния — на фоне уязвимости чиновников для информационных атак в этот период.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Лидером рейтинга остается мэр Москвы Сергей Собянин (1-е место), по решению Владимира Путина возглавивший Рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса. Меры, предпринимаемые администрацией Московской области (находящейся на втором месте в стране по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией) по борьбе с пандемией, способствуют укреплению позиций губернатора Андрея Воробьева (с 5-го на 4-е место).

Развивается восходящий тренд для большинства врио губернаторов. Переходит в группу с сильным влиянием врио главы Иркутской области Игорь Кобзев (с 51-го на 47-е место) — на фоне отставки с поста мэра Иркутска и перехода на пост и.о. первого вице-губернатора Дмитрия Бердникова. Усиливается влияние врио главы Чувашии Олега Николаева (с 56-го на 52-е место) — регион в 2020 году должен получить от центра 16,8 млрд рублей на реализацию нацпроектов. Укрепляются позиции врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина (с 57-го на 56-е место) — в частности, регион представил в федеральный Минздрав программу модернизации первичного звена системы здравоохранения на сумму около 16 млрд рублей. Заметно укрепляются позиции врио главы Калужской области Владислава Шапши (с 71-го на 62-е место), возглавившего региональное отделение «Единой России». В регионе обсуждаются планы предоставления областному автомобилестроительному кластеру статуса промышленного с включением в реестр Минпромторга. Позитивным информационным поводом для губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна (с 78-го на 76-е место), также ставшего секретарем регионального отделения «Единой России», становятся планы китайских инвесторов по строительству завода по сборке сельхозтехники на территории ТОР «Амуро-Хинганская». В дальнейшем планируется расширение границ этой территории опережающего развития. В марте усилилось влияние возглавлявшего на тот момент Ненецкий автономный округ Александра Цыбульского (с 50-го на 46-е место), в апреле назначенного на пост врио губернатора Архангельской области.

Укрепляются позиции губернатора Ростовской области Василия Голубева (с 70-го на 68-е место) — в частности, в регионе реализуется программа по реконструкции очистных сооружений, на эти цели должно быть потрачено около 1 млрд рублей. Несколько усиливаются позиции губернатора Тамбовской области Александра Никитина (с 74-го на 73-е место), ставшего секретарем регионального отделения «Единой России».

В то же время покидает группу с сильным влиянием губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (с 45-го на 57-е место) — на фоне появления информации о том, что в рамках программы переселения из ветхого жилья в ряде микрорайонов областного центра были допущены нарушения. Теряет позиции губернатор Брянской области Александр Богомаз (с 54-го на 58-е место) — на фоне публичной полемики между региональным управлением Россельхознадзора и областными чиновниками по поводу ситуации в сфере оборота земель сельхозназначения.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в феврале Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 8,34 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 6,79 Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт-Петербург 3 3 6,35 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 4 5 6,12 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 5 4 6,10 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 6 7 5,98 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 7 6 5,78 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 8 8 5,66 Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан 9 9 5,61 Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан 10 12 5,58 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 11 10 5,55 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края 12 13 5,50 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 13 11 5,47 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 14 15 5,43 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 15 14 5,40 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики 16 16 5,38 Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области 17 19 5,36 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 18 17 5,33 Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области 19 18 5,31 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 20 20 5,28 Сильное влияние Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 21 23 5,26 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 22 24 5,23 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 23 25 5,20 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 24 22 5,17 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 25 26 5,14 Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 26 29 5,11 Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 27 21 5,09 Старовойт Роман Владимирович Губернатор Курской области 28 30 5,05 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 29 31 5,03 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 30 27 5,00 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 31 28 4,95 Развожаев Михаил Владимирович И.о. губернатора города Севастополя 32 32 4,89 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 33 34 4,84 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 34 33 4,80 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 35 38 4,73 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 36 37 4,69 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 37 35 4,65 Артамонов Игорь Георгиевич Глава администрации Липецкой области 38 39 4,63 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 39 46 4,61 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 40 44 4,58 Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области 41 43 4,55 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 42 42 4,52 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 43 49 4,50 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 44 36 4,49 Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино-Балкарской Республики 45 40 4,40 Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО 46 50 4,38 Кобзев Игорь Иванович И.о. губернатора Иркутской области 47 51 4,35 Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 48 41 4,32 Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области 49 48 4,25 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 50 47 4,23 Среднее влияние Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 51 52 4,16 Николаев Олег Алексеевич И.о. главы Чувашской Республики 52 56 4,00 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 53 53 3,95 Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия 54 58 3,88 Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области 55 55 3,86 Махонин Дмитрий Николаевич И.о. губернатора Пермского края 56 57 3,83 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 57 45 3,70 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 58 54 3,68 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 59 60 3,63 Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области 60 63 3,55 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 61 59 3,50 Шапша Владислав Валерьевич И.о. губернатора Калужской области 62 71 3,47 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 63 61 3,45 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 64 69 3,41 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 65 62 3,38 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 66 66 3,35 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 67 64 3,30 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 68 70 3,23 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 69 67 3,20 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 70 68 3,17 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 71 65 3,13 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 72 73 3,10 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 73 74 3,04 Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края 74 72 3,00 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 75 81 2,85 Гольдштейн Ростислав Эрнстович И.о. губернатора Еврейской автономной области 76 78 2,76 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 77 77 2,70 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия — Алания 78 75 2,65 Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области 79 83 2,61 Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия 80 76 2,57 Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия 81 85 2,55 Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай 82 79 2,52 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 83 80 2,50 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 84 82 2,46 Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края 85 84 2,43

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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