Москва, , 09:35 — REGNUM Совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК) подписали министры иностранных дел России и Бурунди Сергей Лавров и Эзекиелу Нибигире, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что инициатив подписания заявлений НПОК — это единственная мера доверия, которая направлена на предотвращение гонки вооружения в космическом пространстве.

Отмечается, что инициатива укрепляет международный мир и обеспечивает равную безопасность для всех стран. Россия и Бурунди призвали страны присоединиться к НПОК.

Отметим, ранее Россия подписала совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе с Гватемалой, Индонезией, Никорагуа и другими странами.

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