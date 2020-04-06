Вашингтон, 6 апреля 2020, 09:35 — REGNUM Посольство Украины в США потребовало от американского издания The New York Times исправить «неправильную» карту, на которой Крым обозначен как территория России. Сообщение опубликовано на официальной странице представительства Украины в социальной сети Twitter.
В посольстве Украины призвали исправить карту, если редакция американского издания не поддерживает «зверства и пытки», которые якобы происходят в российском Крыму.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как население полуострова не признало итоги государственного переворота в Киеве. Желание воссоединиться с РФ было подтверждено на общекрымском референдуме, результаты которого игнорируются украинскими властями.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Украины потребовало от американского издания Vox исправить видеоролик, который посвящён распространению COVID-19, на котором Крым также обозначен российским.
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